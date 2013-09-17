Минобороны создаст в Кубинке парк с тремя музеями военной техники

Фото: ИТАР-ТАСС
Минобороны России будет создавать в подмосковной Кубинке большой патриотический парк, где разместятся три музея - уже существующий музей бронетанковой техники, а также музеи авиации и артиллерии, сообщил глава министерства Сергей Шойгу.
"Будем делать большой патриотический парк в Кубинке... Соберем туда музей авиации, музей бронетансковой техники и музей артиллерии. Мы сделаем там большой проект, который действительно будет позволять не только посмотреть, но и поездить, полетать, пострелять, прыгнуть с парашютом", - цитирует РИА Новости Сергея Шойгу.
По словам министра, работать в этих музеях будут офицеры-отставники, которые трепетно относятся к армии.
Основную концепцию парка планируют разработать к ноябрю.