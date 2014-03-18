На Красной площади проходит митинг-концерт "Мы вместе"

Фото: ИТАР-ТАСС

В 18.00 во вторник на Красной площади начался концерт-митинг "Мы вместе" в поддержку решения крымчан присоединиться к России. Трансляцию концерта можно увидеть на канале "Москва 24".

Как сообщает телеканал, организаторами мероприятия являются общественные, ветеранские и молодежные организации.

Отметим, в связи с проведением митинг-концерта инспекторы столичной ГИБДД перекрыли улицу Варварка, проезд по ней будет приостановлен до окончания мероприятия.

Предыдущий митинг-концерт на Васильевском спуске 7 марта собрал 65 тысяч человек.

Напомним, 16 марта в Крыму и Севастополе проходил референдум по статусу автономной республики, где за вхождение Крыма в состав России проголосовали 96,77% жителей полуострова. За проведением голосования следили наблюдатели более чем из 20 стран, в том числе из России, Израиля, США и Франции. По их словам, референдум прошел без нарушений и происшествий.

Днем во вторник, 18 марта, был подписан договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Документ подписали президент России Владимир Путин, глава правительства Крыма Сергей Аксенов, спикер крымского парламента Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый. Республика Крым считается принятый в состав России с 18 марта.