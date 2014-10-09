Участник "Круга света" - о том, как создают видеопроекции для фестиваля

10 октября стартует фестиваль "Круг света". На протяжении пяти дней на семи столичных площадках, в том числе в Останкине и на ВДНХ, будут показывать световые шоу-проекции.

Мы пообщались с продакшн-менеджером одного из участников традиционной конкурсной программы фестиваля "Арт Вижн" - студии Sila Sveta. Денис Астахов рассказал нам о клубном видеомэппинге, голограммах и "кругосветном путешествии", которое светодизайнеры покажут на ВДНХ.

Денис Астахов. Фото из личного архива

- Денис, 10 октября стартует "Круг света", Гран-при которого ваша компания забрала в 2011 году. Что покажете на фестивале в этот раз?

- Мы снова участвуем в конкурсе. Теперь он переехал: если раньше работы участников "Арт Вижн" показывали на фасаде Манежа, то теперь площадкой станет ВДНХ.

Конкурс в этом году разделили на три раздела: "Арт Вижн Classic", "Арт Вижн Modern" и VJ-контест. Мы участвуем в программе "классики", которую покажут на главном павильоне ВДНХ.

Это здание очень интересно с точки зрения проекции: у него сложная фактура, много колонн, разных по глубине ярусов, других элементов, которые можно обыгрывать в шоу. Что касается темы, то мы решили на этот раз отойти от Rapping Mapping (две части которого мы показывали на "Круге света" в 2011 и в 2013 году) и придерживаться общей тематики нынешнего фестиваля – "КругоСветного путешествия". Так что делаем работу на тему мира в глобальном понятии.

Rapping Mapping, Гран-при "Круга света" 2011 года. Фото: silasveta.com

- Почему остановили выбор именно на "классической" номинации?

- Делая выбор, мы отталкивались в первую очередь от здания, на который будут проецироваться работы. Чем сложнее – тем лучше! Главный павильон ВДНХ, как я уже сказал, нам был очень по душе.

Кроме того, условия участия в "классике" были теми же, что в предыдущие годы. Чем "модерн" отличается от "классики", кстати, точно не скажу. Думаю, по большому счету разделение условное: тяжело выделить нечто классическое в сфере, которой нет, по сути, и десяти лет.

А соревнование VJ – это конкурс "световых" диджеев, которое, если не ошибаюсь, пройдет у "Ракеты". Участники будут показывать некие заранее подготовленные видео под музыкальное сопровождение, "миксовать" это все.

Фото: lightfest.ru

- Ваша компания достаточно много проектов делает в клубной сфере. Это ваша ниша?

- Нет, на самом деле, наши проекты достаточно разные, не сказал бы, что по большей части они именно клубные. Думаю, подобные работы занимают только процентов 30 нашего времени.

У основателей Sila Sveta много знакомых в этой индустрии. Дело в том, что первое помещение компании располагалось под "Крышей мира", и так сложилось, что мы сделали много работ для этого клуба. За этими проектами последовало сотрудничество и с другими клубами.

Это направление нашей отрасли очень интересное, здесь много простора для фантазии. Допустим, если делается мэппинг для городских фестивалей или презентаций автомобилей, всегда ставятся определенные рамки - в первую очередь, тематические.

Администрации клубов же, как правило, с восторгом принимают любые наши идеи, им нравятся эксперименты. Тут настоящая творческая свобода.

- С чего начинается видеомэппинг? Как строится работа вашей студии?

- Сначала пишется сценарий мэппинга, под который арт-директор затем собирает мудборд (от английского moodboard, дословно - "доска настроения"). Туда включаются всякие картинки и видео, которые помогают остальным членам команды составить визуальное представление о проекте.

Допустим, в сценарии есть сцена, когда персонаж заходит в дом. При слове "дом" у каждого возникнет собственная ассоциация. Чтобы сузить количество вариантов, не уходя в детальную прорисовку, и создается мудборд: он позволяет сделать так, чтобы общение между арт-директором, креативным директором (написавшим сценарий) и клиентом не происходило на пальцах.

После рисуются стайлфреймы (style frame) - изображения, отражающие конкретно то, как в финале будут выглядеть отдельные сцены шоу. Это нечто среднее между мудбордом и раскадровкой. Картинки здесь уже конечного качества - это такие стоп-кадры из каждой части шоу. Допустим, мэппинг делится на пять сцен, вот по каждой и будет делаться стайлфрейм.

Фото: silasveta.com

Еще один важный момент предпродакшна - разработка аниматика (animatic), его уже делают моушн-дизайнеры, а не арт-директор. Аниматик представляет собой ролик с черновой анимацией по всему шоу. У него та же длительность, которую мы желаем получить в итоге, однако сцены внутри пока не проработаны. Например, если в сценарии написано, что идет стройка, которая длится 40 секунд, то в аниматике, скорее всего, будут показаны какие-то зацикленные движения строительства. На следующем этапе все это проработывается в деталях, чтобы ролик выглядел увлекательно.

Когда все перечисленное выполнено и утверждено внутри студии или у клиента (если проект коммерческий), проект переходит в фазу продакшна. Затем он разделяется на несколько частей, каждую из которых прорабатывают моушн-дизайнеры и художники.

- На какой технике работают моушн-дизайнеры?

- Они работают на профессиональных компьютерах, очень мощных. Мы работаем с большими файлами, большим разрешением. Если, например, в кинотеатре IMAX разрешение составляет 4096 на 2160 пикселей, то для нас это - минимум. Для архитектурного мэппинга обычно используется разрешение еще больше. Так что приходится работать на мощной технике.

Пока начинается создание контента, наши инженеры выезжают на объект, где будет осуществляться мэппинг. Они замеряют здание, фотографируют его со всех сторон.

Нам в производстве нужна достоверная 3D-модель объекта проекции: если оно относительно простое, делаем по фотографиям и замерам, которые можем получить сами. Если более сложное, то вызываем специалистов - они осуществляют для нас полное лазерное сканирование строения.



По данным замеров и фотографиями также рассчитывается количество проекторов, которые потребуются для мэппинга.

- Чем проекторы для видеомэппинга отличаются от обычных? Тоже мощностью?

- Да, наши проекторы должны быть очень высокой мощности. Если мы говорим об уличном мэппинге, то требуется от 20 тысяч люмен.

Проекторов нужно для разного проекта разное количество. Зависит от величины здания. Например, на фасад главного павильона ВДНХ будет светить 18 проекторов, а для гостиницы Москва нужно около 30.

Один проектор не дает цельной картинки, он показывает лишь ее часть. Световые "пятна" проекторов накладываются друг на друга, так что последняя задача инженера, который монтирует оборудование перед показом шоу, - это свести картинку. Все кусочки нужно друг с другом соединить и сделать так, чтобы они были одной яркости - чтобы, допустим, какая-нибудь колонна не светилась ярче, чем соседняя стенка.

- Сколько человек обычно задействовано на одном проекте?

- Это зависит от масштабности проекта. В среднем, если считать только дизайнерский отдел, который отвечает за контент - непосредственно за шоу - то, в среднем, человек 5-6. Плюс арт-директор, который осуществляет авторский надзор, и супервайзер (проджект-менеджер, он координирует работу, распределяет ее между дизайнерами).

Также есть технический специалисты, их может быть до 20 человек. Это те, кто монтирует оборудование на объекте мэппинга. Но они не в штате, а нанимаются на проекты.

- Sila Sveta делает проекты не только в России, но и за границей. Технологии видеомэппинга у нас и у них чем-то отличаются?

- Нет, все оборудование примерно одинаковое – что здесь, что там. В основном отличаются люди, менталитет. Из-за этого наши зарубежные коллеги работают в несколько другой манере. Недавно мы сделали несколько проектов в Китае, а теперь работаем с США, и вот тут видна особенно большая разница в характерах, манере работы.

- Летом вы открыли в Москве демо-зал, где представили работы, сделанные по технологии компании Musion. Именно с ее помощью была создана голограмма Майкла Джексона, которая "выступила" на Billboard Music Awards. Зал еще работает?

- Да, он открыт в нашем офисе на "Красном Октябре".

Фото: silasveta.com

Мы стали официальным российским представителем английской компании Musion в июне этого года. Эта организация разработала технологию псевдо-голограммы, с помощью которой можно создавать различные оптические иллюзии, вроде того же Майкла Джексона. Можно "оживлять" звезд, разных анимационных или киношных героев. Например, у нас в шоу-руме можно посмотреть на Гомера Симпсона или балерину, которая превращается в хрустального лебедя.

С помощью технологии Musion мы уже сделали несколько проектов в России. Например, подготовили номер Анны Нетребко на церемонии вручения премии "Тэфи". Она сама в то время находилась в Германии, но ее голограмма была показана в прямом эфире на сцене в Москве.

- Где еще применяются голограммы? Насколько это направление востребовано?

- В тех же презентациях автомобилей. В музеях – когда экскурсию "проводит" какой-нибудь известный исторический деятель. Еще с помощью голограмм можно воссоздавать исторические сцены.

Голограммы могут помочь и в образовании. Можно "оживлять" персонажей, которые будут затем "читать" школьникам и другим учащимся какой-то материал. Это необычная подача контента, наверное, самая комфортная из всех мультимедийных технологий, потому что позволяет создать иллюзию, будто перед вами стоит настоящий человек – Петр Первый, например, или еще кто-нибудь.

Фото: silasveta.com

Самый масштабный пока проект с использованием технологии голограмм был представлен в Индии. Там специальное оборудование установили на тысячу грузовиков, фургонов и контейнеров, которые передвигались по стране и транслировали предвыборное обращение одного кандидата в президенты.

- В этом году одной из площадок фестиваля станет Останкино. А Sila Sveta ведь несколько лет назад установила там рекорд – сделала на телебашне слайд-проекцию высотой 514 метров. Не боитесь, что теперь вас кто-нибудь переплюнет?

- Да, мы попали в Книгу рекордов России с самой высокой проекцией. Насколько я знаю, проекций на саму башню в этом году не будет, там установят специальные светодиодные экраны.

Точно всего не знаю, ведь то, что там будет, – это сюрприз для всех. Но, надеемся, наш рекорд никто не побьет – а то придется светить на что-нибудь повыше!

Фото: silasveta.com