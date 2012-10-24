77 лет назад на Спасской башне установили первую звезду вместо орла

24 октября 1935 года на Спасской башне Московского Кремля появилась первая пятиконечная звезда, которая сменила двуглавого орла. Следом звезды водрузили на Никольской, Боровицкой и Троицкой башнях

24 октября 1935 года на Спасской башне была установлена пятиконечная звезда вместо двуглавого орла. 1 ноября звезды засияли на Никольской, Троицкой и Боровицкой башнях.

Поскольку звезды весили около тонны каждая, рабочим пришлось укреплять шатры башен изнутри металлическими опорами.

К 20-летнему юбилею революции (1937 год) потускневшие металлические звезды заменили на изготовленные из рубинового стекла, которые до сих пор горят на Красной площади.

Первая звезда со Спасской башни сейчас установлена на шпиле Северного речного вокзала.