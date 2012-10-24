Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября 2012, 10:32

Политика

77 лет назад на Спасской башне установили первую звезду вместо орла

24 октября 1935 года на Спасской башне Московского Кремля появилась первая пятиконечная звезда, которая сменила двуглавого орла. Следом звезды водрузили на Никольской, Боровицкой и Троицкой башнях

24 октября 1935 года на Спасской башне была установлена пятиконечная звезда вместо двуглавого орла. 1 ноября звезды засияли на Никольской, Троицкой и Боровицкой башнях.

Поскольку звезды весили около тонны каждая, рабочим пришлось укреплять шатры башен изнутри металлическими опорами.

К 20-летнему юбилею революции (1937 год) потускневшие металлические звезды заменили на изготовленные из рубинового стекла, которые до сих пор горят на Красной площади.

Первая звезда со Спасской башни сейчас установлена на шпиле Северного речного вокзала.

Кремль звезды обо всем

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика