Кремль и Красную площадь перекроют в пятницу из-за новогодней елки

Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

Вход в Московский Кремль ограничат 26 декабря в связи с проведением общероссийской новогодней елки, сообщили МИА "Россия сегодня" в Федеральной службе охраны. При этом москвичи и гости столицы смогут попасть в Оружейную палату со стороны Боровицкой башни.

Кроме того, с 8 до 18 часов будут закрыты для посещения Красная площадь и Васильевский спуск.

Отметим также, что в связи с проведением реставрационных работ на Спасской башне до 31 декабря 2014 перекрыт выход граждан с территории Московского Кремля в сторону Красной площади через Спасский проход.

Напомним, новогоднюю елку в Кремле организуют управление делами президента РФ, правительство Москвы и Московская Федерация профсоюзов, она проходит каждый год.

Праздник проводится в трех залах Государственного Кремлевского дворца и включает в себя музыкальный спектакль, аттракционы и театрализованные танцевально-игровые программы. Сюжет сказочного новогоднего представления в этом году пока не известен, так как держится в секрете до последних дней, чтобы сделать сюрприз для маленьких зрителей.

В новогоднем празднике примут участие более 5 тысяч детей из всех российских регионов, а также Южной Осетии и Абхазии.