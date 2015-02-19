Около Кремля предлагается запретить размещение рекламы и строительство

Фото: ТАСС/Владимир Яцина

Министерство культуры предлагает создать культурные охранные зоны вокруг Московского Кремля. Это означает, что там нельзя будет строить здания, размещать рекламу и ставить киоски.

Приказ "Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Московский Кремль - ансамбль памятников архитектуры XV-XVI, XVII, XVIII, XIX веков", включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также требований к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон" опубликован для общественного обсуждения на портале для размещения проектов нормативных правовых актов.

В культурную охранную зону попадут здания на улицах Варварка, Никольская, Волхонка, а также район Зарядье. Деятельность в подобных зонах строго регламентируется. Так, "разрешается сохранение объекта культурного наследия; консервация и ремонт исторически ценных градоформирующих объектов...; работы по озеленению и благоустройству территории и прочее".

При этом на охранной территории запрещается размещать рекламу, возводить временные постройки и киоски. Строить тоже запрещено, за исключением случаев, которые направлены на сохранение и восстановление историко-градостроительной среды. Помимо этого, из охранных зон убирают все рекламные баннеры и вывески.

"Мы положительно относимся к расширению культурной охранной зоны. Это позволит сохранить и отреставрировать больше объектов культурного наследия в центре Москвы. Однако в итоговом документе должен быть соблюден баланс между заботой о памятниках и созданием комфортной среды для москвичей и гостей города", - приводит ТАСС слова пресс-секретаря управделами президента Виктора Хрекова.

Ранее Владимир Путин выступил с идеей восстановить внутри Кремля два монастыря и церковь, которые до 1930 года находились на месте 14-го корпуса.

"Здесь находилась часть администрации президента. Благополучно коллег вывели на Старую площадь и там разместили. В целом там достаточно комфортно: у нас есть в ближайшем районе от Кремля достаточно много площадей, на которых можно размещаться и комфортно работать. Такая идея возникла: не восстанавливать этот новодел, а наоборот, восстановить исторический облик этого места с двумя монастырями и с церковью", - заявил Путин. Однако проект можно претворить в жизнь только после одобрения ЮНЕСКО.

14-й корпус Кремля - административный корпус, расположенный между Спасскими воротами и Сенатским дворцом Московского Кремля. Здание построено в 1934 году на месте разрушенных в 1929-1930 годах Чудова и Вознесенского монастырей и Малого Николаевского дворца. Позднее там расположились некоторые подразделения администрации президента.