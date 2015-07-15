Лампы в кремлевских звездах станут галогенными

Фото: ТАСС/Виталий Созинов

Лампы подсветки в звездах башен московского Кремля заменят на галогенные. Это позволит сэкономить электроэнергию, сообщает Агентство "Москва".

"Сейчас в звездах находятся двухконтурные лампы подсветки мощностью до пяти тысяч ватт. Специалисты предлагали провести оптоволокно, но оно не дает устойчивого света. Поэтому лампы заменят на менее мощные, до 100 ватт, галогенные излучатели. Яркость у них та же", - заявил советник директора ФСО Сергей Девятов.

В ближайшее время будет проведена экспертиза технического состояния звезд Кремля.

Напомним, звезды, венчающие башни московского Кремля, зажглись почти 78 лет назад. Поначалу звезды украшали самоцветы и позолота, но уже через два года, 2 ноября 1937-го, их заменили на рубиновые.

До прихода советской власти Кремль венчали двуглавые царские орлы. К сожалению, до наших дней они не сохранились. Орлов переплавили по решению нового правительства, которое не сочло нужным причислить их к объектам исторической и культурной ценности.

По словам официального представителя Федеральной службы охраны Сергея Девятова, пятиконечные звезды появились на Спасской, Никольской, Троицкой и Боровицкой башнях, а затем и на Водовзводной.