На крыше "Красного Октября" открылся кинотеатр под открытым небом

Фото: Страница кинотеатра Moscow Cinema Nest "ВКонтакте"

На "Красном Октябре" открылся кинотеатр под открытым небом Moscow Cinema Nest. Киносеансы будут проходить прямо на крыше, где есть стулья, лавки, подушки и даже качели. В прохладную погоду гости могут взять пледы и выпить горячий кофе, а спрятаться от дождя - под большими зонтами.

"Меня интересует кино, и в какой-то момент я подумала, а почему бы не устраивать кинопросмотры на крышах, прямо под звездами", - говорит автор идеи Люда Лепешинская.

Киносеансы проходят на пятом этаже арт-пространства "Фабрика хостел" по средам и воскресеньям в 22.00. Стоимость билетов - от 250 рублей.