Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября 2016, 11:19

Город

Реконструкция исторического парада на Красной площади пройдет в ноябре

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Реконструкция исторического парада 1941 года на Красной площади пройдет 7 ноября, сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике. В этот день, помимо масштабных театрализованных представлений, москвичи и гости столицы увидят множество военной техники тех лет.

Подрядчика для проведения реконструкции выберут через открытый конкурс – заявку можно подать вплоть до 17 октября. Победителю конкурса предстоит разработать сценарий парада, задействовать в нем не менее 50 драматических артистов, 450 военнослужащих в массовках и более 4 тысяч солдат, кадетов и суворовцев в самом шествии.

Вместе с тем, на Красной площади для всех желающих будут организованы три фотозоны.

Парад 7 ноября 1941 года

Военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции провели во время битвы под Москвой, когда линия фронта проходила в нескольких десятках километров от города. Парад имел огромное значение для поднятия духа армии. При этом многие подразделения после окончания шествия отправились на фронт.
Красная площадь годовщина памятные даты парад 7 ноября фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика