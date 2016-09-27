Реконструкция исторического парада на Красной площади пройдет в ноябре

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Реконструкция исторического парада 1941 года на Красной площади пройдет 7 ноября, сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике. В этот день, помимо масштабных театрализованных представлений, москвичи и гости столицы увидят множество военной техники тех лет.

Подрядчика для проведения реконструкции выберут через открытый конкурс – заявку можно подать вплоть до 17 октября. Победителю конкурса предстоит разработать сценарий парада, задействовать в нем не менее 50 драматических артистов, 450 военнослужащих в массовках и более 4 тысяч солдат, кадетов и суворовцев в самом шествии.

Вместе с тем, на Красной площади для всех желающих будут организованы три фотозоны.