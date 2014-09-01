Церемония открытия Дня города на Красной площади будет очень яркой - Капков

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Церемония открытия празднования Дня города на главной площади страны будет яркой и технологичной, сообщил руководитель департаменты культуры Сергей Капков.

"Для создания этого шоу мы пригласили команду, которая занималась церемониями открытия и закрытия Олимпиады в Сочи", -приводит слова Капкова агентство "Интерфакс".

Чиновник добавил, что в подготовке к открытию Дня города участвуют около 3 тысяч человек. А вот в качестве основных декораций будут использоваться мультимедийные конструкции, изображение на которых будет совмещаться с тем, что происходит на самой площадке.

Во время шоу москвичам напомнят обо всех важных событиях, которые произошли в 2014 году. "Это и открытие новых пешеходных зон, и возрождение ВДНХ, и Олимпиада в Сочи, на которой 60 москвичей из олимпийской сборной завоевали 13 медалей", - сообщил Капков.

Напомним, что 6 сентября столица отметит свой 867-й день рождения. Москвичей ждут парады, ярмарки, карнавальные шествия и праздничные концерты. Всего будет организовано более 200 праздничных площадок, в том числе на Тверской улице, Васильевском спуске, Поклонной горе и Цветном бульваре.

Кроме того, на ВДНХ состоится большой праздник для детей, на Бульварном кольце накроют традиционный "Стол длиною в бульвар", а на Суворовской площади пройдет фестиваль благотворительных фондов "Добрая Москва".

В честь предстоящих выборов в Мосгордуму одним из главных украшений города станут галочки для голосования. Кроме того, в День города в столице устроят 28 фейерверков.

В этом году москвичи смогли поделиться собственными идеями относительно проведения Дня города с властями Москвы. Горожане, кроме того, сами и воплотили свои предложения в жизнь. Проекты жители столицы могли присылать на сайт ведомства и в его соцсети. Затем выбрать лучшие из этих идей предложили остальным москвичам – для этого провели опрос на сайте и в приложении "Активный гражданин". С подробной программой праздничных мероприятий можно ознакомиться здесь.