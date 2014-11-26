Мультимедийный спектакль "Щелкунчик" покажут в Концертном зале Чайковского

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

В дни зимних каникул с 1 по 11 января в Концертном зале имени Чайковского покажут мультимедийный спектакль "Щелкунчик или новогоднее восстание игрушек" в постановке ученицы Римаса Туминаса – Нелли Иванчик.

Действие сказки перенесено в современную Москву, где ребенок вместо погремушки играет с планшетником.

"И вот сюда, в этот электронный рай, к девочке Кате попадает тот самый Щелкунчик из старой сказки Гофмана", - отметили организаторы представления.

Драматическое действие сопровождают световые и визуальные эффекты. Полноценными персонажами наряду с актерами московских театров станут анимационные герои. Мультяшный мир создан благодаря технологии видео-мэппинга. Благодаря картинам, которые проецируются на сцену, зрители партера почувствуют себя участниками спектакля.

Помимо новшеств в "Щелкунчике" много классических сюжетных линий. Например, битва Щелкунчика с Мышиным королем и вальс цветов. В спектакле звучит музыка Чайковского.

В постановке задействованы актеры Театра на Малой Бронной, Театра Романа Виктюка и театра-студии "Человек".

Билеты от 500 до 3600 рублей.

