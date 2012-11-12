"Коммерсантъ ВЛАСТЬ" № 45 от 12 ноября 2012 года

Зерно и мир

В мире складывается новая система продовольственного протекционизма — несмотря на то, что вся современная мировая торговля в свое время появилась в результате борьбы как раз с ним. Для разрушения торговли власти всех стран используют плохую погоду. Можно вспомнить, что в 2010 году российский запрет на экспорт зерна из-за летних погодных условий привел к "арабской весне". Глядя на зерновую карту мира, можно предполагать, где то же самое случится в следующий раз.

Министр и чрезвычайные ситуации

Одна из самых громких кадровых перестановок последних лет — замена министра обороны Анатолия Сердюкова на губернатора Подмосковья Сергея Шойгу, а Шойгу — на единоросса Андрея Воробьева. Как выяснила "Власть", задача новых руководителей предельно проста: продолжать дела старых.

Экспонат поневоле

8 ноября в Бахметьевском гараже президент Израиля Шимон Перес открыл Российский еврейский музей толерантности. Григорий Ревзин побывал в музее заранее и остался в замешательстве, ощутив себя частью экспозиции.

"На трудодень приходится 30 коп., хлеба не выдают"

80 лет назад, в 1932 году, в СССР была введена паспортная система, которая, по сути, восстановила крепостное право. Руководитель историко-архивной службы ИД "Коммерсантъ" Евгений Жирнов нашел многочисленные свидетельства того, как четверть века спустя колхозники начали требовать у власти уравнять их в правах с остальными гражданами страны.

