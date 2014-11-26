Весной будущего года в Коломенском откроют "ПандаПарк"

Фото: M24.ru/Юлия Накошная

На территории заповедника "Коломенское" весной будущего года откроют веревочный "ПандаПарк". Все желающие смогут совершить путешествие по веревочному маршруту.

Веревки протянут между деревьями, столбами и специальными сложными конструкциями. Предположительно, парк начнет работу в апреле.

"ПандаПарки" - это сеть веревочных парков в России. В Москве уже есть несколько веревочных городков. Расположены они, в частности, в парках "Сокольники", Измайловский, "Фили" и других.

Летом такой городок открылся в "Царицыне".

Канатные городки работают не только летом, но и зимой. Это комплексы веревочных переправ с препятствиями для детей и взрослых.

Маршруты есть разные: 70-сантиметровые для самых маленьких посетителей, 3-метровые для детей постарше, экстремальные 20-метровые для взрослых. Все посетители обеспечиваются необходимыми экипировкой и страховкой.