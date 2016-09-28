Посещаемость фестиваля "Круг света" стала рекордной за все время его проведения

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Посещаемость Московского международного фестиваля "Круг света" стала рекордной за все время его проведения в столице. Световое шоу посетили более трех миллионов человек, сообщает mos.ru.

Кроме того, фестиваль "Круг света" вошел в Книгу рекордов Гиннесса в двух номинациях. Об этом сообщил Сергей Собянин на церемонии закрытия фестиваля на Гребном канале.

Мэр подчеркнул, что фестиваль стал доброй московской традицией и будет проводиться каждый год. "Круг света" стал самым лучшим световым шоу в мире. Честно говоря, мы не стремились к рекордам. "Круг света" – это часть большой работы по созданию красивого, современного, комфортного, любимого города", – сказал он.

Собянин выразил благодарность 150 командам дизайнеров, работавших над проектом, а также организаторам фестиваля и горожанам, пришедшим посмотреть представление.

Официальный представитель Книги рекордов Гиннесса Сейду Субаши-Гемиджи вручила мэру Москвы сертификаты в номинациях "Самая большая мощность светового потока при проецировании изображения" и "Самая большая видеопроекция".