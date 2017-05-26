Кирилл Серебренников впервые прокомментировал ситуацию с "Гоголь-центром"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Режиссер Кирилл Серебренников опубликовал обращение к своим друзьям, актерам и зрителям "Гоголь-центра" на Facebook.

Он объяснил, что не мог прокомментировать сложившуюся вокруг "Гоголь центра" и театрального проекта "Платформа" ситуацию, так как у него отобрали все средства связи, телефоны и ноутбуки. Он поблагодарил всех, кто остался неравнодушным к событиям последних дней, и сказал, что ему и его коллегам придется доказать, что проект "Платформа" состоялся: "Мы это докажем. Правду говорить легко. Даже если обстоятельства, в которых ты должен ее произносить, являются результатом чудовищной несправедливости".

Кирилла Серебренникова поддержали многие актеры, писатели и режиссеры. Директор Большого театра Владимир Урин и худрук Театра Наций Евгений Миронов передали обращения в защиту Серебренникова лично президенту России Владимиру Путину. Также с поддержкой "Гоголь-центру" выступила актриса Чулпан Хаматова.