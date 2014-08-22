Лучшие короткометражки "Кинотавра" покажут в кинотеатре 35 mm

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В понедельник, 25 августа, в кинотеатре 35 mm представят лучшие короткометражные ленты фестиваля "Кинотавр". Программу показов составила Ситора Алиева, которая в течение десяти лет занимает пост программного директора "Кинотавра".

Зрители увидят дипломную работу Нигины Сайфуллаевой "Шиповник". Это по-летнему легкая история о трудностях взросления. В 2012 году картина получила премию "Святая Анна" в номинации "лучший игровой фильм".



Следующая картина – "Норма жизни" Евгения Бяло. Картина была представлена на киносмотре в 2013 году. В центре сюжета событие, которое одни сочтут страшным, а другие назовут бытовым.

В фильме "Мир крепежа" Михаила Сегала герои в исполнении Андрея Мерзликина и Дарьи Носик будут решать семейные проблемы под музыку "Касты".

Лента "Начальник" Юрия Быкова получила приз "Кинотавра" в номинации "лучший короткометражный фильм". Действие разворачивается на загородной даче, где находятся капитан ФСБ, его супруга и ребенок. На участок проникают грабители, которым предстоит самим стать жертвами преступления.

Работа Михаила Местецкого "Ноги – атавизм" получила награду Гильдии киноведов и кинокритикой на "Кинотавре – 2012", а также была названа лучшим короткометражным фильмом. Сюжет этой комедии основан на традициях российского телевидения 2000-х годов.

Сразу после просмотра короткометражек запланирована открытая лекция Ситоры Алиевой.

Начало показов в 17.00. Лекция начнется в 19.00. Вход бесплатный. Зарегистрироваться можно здесь или по электронной почте - info@kinopriziv.ru.