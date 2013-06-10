Главный приз "Кинотавра" получила картина "Географ глобус пропил"

Триумфатором "Кинотавра" стал фильм "Географ глобус пропил"

Вчера, 9 июня, закрылся сочинский XXIV Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр". По его итогам главный приз получила картина "Географ глобус пропил" режиссера Александра Велединского ("Живой"). Помимо главного приза, фильм заработал еще три награды: "За лучшую мужскую роль" – актер Константин Хабенский; "За лучшую музыку к фильму" – композитор, гитарист группы "Аквариум" Алексей Зубарев; приз жюри кинопрокатчиков (вручался впервые).

Картина "Географ глобус пропил" была снята по одноименному роману Алексея Иванова. Отличие фильма от романа в том, что действие картины перенесли из "лихих 90-х" в наши дни.

По сюжету биолог Виктор Служкин (Константин Хабенский) испытывает финансовые сложности и устраивается работать школьным учителем географии. Из-за проблем - ссоры с женой, конфликты на новой работе – Виктор ощущает себя одиноким. Однако все меняется, когда он влюбляется в одну из учениц.

Приз кинофестиваля "За лучшую режиссуру" и приз гильдии киноведов и кинокритиков получила картина "Труба" Виталия Манского. В ней говорится о газопроводе "Западная Сибирь - Западная Европа" и о людях, живущих в тех местах.

Награду "За лучший дебют" получил фильм "Интимные места" режиссера Натальи Меркуловой и Алексея Чупова. А актриса Юлия Ауг была признана лучшей актрисой. Картина рассказывает о том, какие тайны прячут современные успешные москвичи.

Фильм "Небесные жены луговых мари" заработала два приза: лучшим сценаристом признали Дениса Осокина, а лучшим оператором – Шандор Беркеши.

Приз зрительских симпатий программы "Кино на площади" достался "Легенде №17" Николая Лебедева.

Напомним, главный приз киноконкурса "Кинотавр". Короткий метр" получила короткометражная картина Тимофея Жалнина F5. Также фильм получил приз Гильдии киноведов и кинокритиков.