У входа на Казанский вокзал образовалась толпа

Фото: Агентство "Москва"

Скопление людей у входа на Казанский вокзал из метро образовалось из-за усиления мер безопасности, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя пресс-службы дирекции железнодорожных вокзалов.

"Скопление людей у входа на Казанский вокзал связано с усилением мер безопасности. Руководством вокзала сейчас на месте, проблема решается. Приносим извинения за неудобства. Поезда ходят по расписанию", – отметил собеседник агентства.

В данный момент на входе в здание Казанского вокзала из метро образовалось большое скопление людей, полицейские в громкоговоритель объявляют, что вход в вокзал следует осуществлять через город.