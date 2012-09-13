В Москве вспоминают жертв теракта на Каширском шоссе

На Каширском шоссе вспоминают погибших в 1999 году при взрыве жилого дома. Теракт произошел 13-го сентября в 5 утра. Погибли 124 человека, в том числе - 13 детей. К мемориалу на месте трагедии москвичи сегодня несут цветы и свечи

Восьмиэтажный жилой дом на Каширском шоссе был взорван в 5 утра 13 сентября 1999 года в доме № 6/3 по Каширскому шоссе.

Здание было полностью разрушено. Тогда погибли 124 человека, в том числе 13 детей. Всего в результате взрыва пострадали 119 семей.

За четыре дня до этого в Москве террористы взорвали дома №17 и 19 по улице Гурьянова