Извержение вулкана на Камчатке вызвало туристический бум

На Камчатке началось извержение вулкана Плоский Толбачик

На Камчатке началось извержение вулкана Плоский Толбачик, который молчал 36 лет. У подножия вулкана собралось большое количество туристов.

Извержение началось еще 27 ноября и продлится около месяца. За первые часы извержения потоки лавы уничтожили станцию вулканологов, турбазу, а также подожгли лес. Люди не пострадали.

Сейсмологи сообщают, что поток лавы уже не движется и туристам ничего не угрожает. Но спасатели решили соблюдать меры безопасности до конца извержения.

Сейчас у подножия Толбачика припаркованы около 50 автомобилей. Люди фотографируют и снимают на камеры извержение вулкана.

Отметим, что в сентябре текущего года на Камчатке извергался вулкан Безымянный.