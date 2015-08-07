Калужское шоссе станет полноценным городским хайвеем – Хуснуллин

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Калужское шоссе станет "полноценным городским 10-полосным хайвеем" об этом в эфире телеканала "Москва 24" заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, первый этап реконструкции шоссе будет закончен в 2016 году. "Это будет как МКАД дорога, только это ось Новой Москвы", – сказал заммэра.

Он добавил, что за последние три года были построены три связки между Калужским и Киевским шоссе.

"Москва в цифрах": Реконструкция Калужского шоссе

Напомним, реконструкция Калужского шоссе проходит в два этапа. Первый этап охватывает головной участок Калужского шоссе от путепровода в районе ТЦ "Мега" до дальней границы поселка Сосенки.

В его рамках:

расширят проезжую часть Калужского шоссе до 4–5 полос в каждую сторону;

построят боковые проезды;

построят двухуровневую транспортную развязку в районе съезда к поселкам Коммунарка и Газопровод;

реконструируют существующего путепровода в районе ТЦ "Мега" и "Славянский мир";

построят двухуровневую транспортную развязку в районе поселения Сосенки;

создадут двухуровневую транспортную развязку на пересечении с дорогой к поселению Воскресенское;

сделают разворотные съезды, а также 2 пешеходных моста и 5 подземных переходов.

Начало первого этапа реконструкции запланировано на ноябрь, в его рамках будет построено 29,2 километра новых дорог, 3 моста, 4 эстакады и 4 тоннеля.

Второй этап реконструкции планируют завершить в 2018 году.

Сейчас Калужское шоссе на участке от МКАД до границ Москвы (20–49 километров) является основной магистралью новых территорий города. В настоящее время оно имеет 2–3 полосы движения в каждом направлении и не соответствует требованиями по комфорту и безопасности движения, предъявляемым к улично-дорожной сети Москвы.