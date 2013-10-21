Многодетным семьям планируют выделять пособия на школьную форму

Фото: ИТАР-ТАСС

Многодетным семьям могут предоставить ежегодное пособие в размере 1,5 тысяч рублей на покупку школьной формы для каждого ребенка. Соответствующий законопроект внесла в понедельник в Госдуму депутат от КПРФ Тамара Плетнева.

Как отмечает депутат, в настоящее время в России в многодетных семьях проживает более 2 миллионов детей, обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях.

"Бюджет этих семей, как правило, не велик, и приобретение школьной формы зачастую представляет финансовые затруднения для родителей", - говорится в тексте пояснительной записки.

Планируется, что на эти цели из федерального бюджета должно быть выделено около 3,2 миллиардов рублей.

Напомним, что с 1 сентября 2013 года в России введена обязательная школьная форма. Каждая школа может самостоятельно определять фасон формы для учеников.

При этом средняя стоимость формы в Москве составляет около 4 тысяч рублей, сообщил исполняющий обязанности главы столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В комплект для мальчиков входят брюки, рубашка, пиджак и галстук, а для девочек - юбка, блузка и пиджак или жилет.