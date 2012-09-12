КПРФ примет участие в "Марше миллионов"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские коммунисты примут участие в "Марше миллионов" 15 сентября.

"КПРФ принимает участие во всех протестных акциях. Московский горком компартии принял решение участвовать в "Марше миллионов". Они будут раздавать литературу и выставят свои палатки", – сообщил РИА Новости депутат Госдумы, пресс-секретарь Геннадия Зюганова Александр Ющенко.

Один из организаторов "Марша миллионов", координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов сказал, что в марше планируют принять участие различные политические силы. Это дает основание полагать, что он будет одним из самых массовых за последние время, добавил оппозиционер.

Напомним, 11 сентября власти столицы согласовали маршрут "Марша миллионов" с лидерами оппозиции. Шествие пройдет 15 сентября от станции метро "Пушкинская" до проспекта Сахарова, где затем состоится митинг. Акция начнется в 14.00 и продлится до 22.00.