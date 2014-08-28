Сергей Федоров: "На Арене Легенд ЦСКА играть не будет"

Сергей Федоров. Фото: ИТАР-ТАСС

Почему новый сезон КХЛ можно назвать тренерским и будет ли ЦСКА играть на "Арене Легенд", а также стоит ли рассчитывать на победу ЦСКА в Кубке Гагарина в этом сезоне, рассказал генеральный менеджер ХК ЦСКА, а в прошлом один из лидеров сборной России Сергей Федоров.

- Этот сезон во многом называют "тренерским", потому что весь тренерский цвет России вернулся к работе в лиге, а зарубежные тренеры, считавшиеся звездами, остались в КХЛ. Вы согласны с тем, что сезон будет именно таким?

- Тренер, как дирижер, он определяет игру команды, подводит игроков под общую платформу, что, мне кажется, всегда было инициативой предводителя, которым является тренер. В данной ситуации для средств массовой информации интересная подоплека вопроса. Лично я считаю, что лига набирает обороты, приглашает самых лучших специалистов, что очень хорошо и для нашей сборной. Почему? Потому что будут качественные тренировки, качественная предсезонная подготовка и, естественно, сильный чемпионат. На мой взгляд, это здорово и полезно для всего хоккея в целом в нашей стране.

- Возможно ли в современной КХЛ за год создать команду, которая будет претендовать на кубок Гагарина?

- На мой взгляд, нет.

Сергей Федоров (слева), Евгений Артюхин (в центре) и Владислав Третьяк на церемонии представления новичков ЦСКА. Фото: ИТАР-ТАСС

- Есть пример обратного: "Магнитка" прошлого сезона. Да и ЦСКА постоянно ставит только одну задачу, приглашая массу новичков.

- В "Магнитке" был костяк игроков. Можно спорить сколько угодно, но, на мой взгляд, пример Магнитогорска – это замечательно, сам выступал за этот клуб, знаю традиции и людей, которые управляют этой командой, знаю Геннадия Ивановича Величкина, который создал все необходимые моменты для такого успеха. Тем не менее, мы говорим о тех командах, которые были вместе от 3 до 5 лет, два-три игрока менялись, но никак не 7-8-9-10, не 12. Это и является костяком любой команды, в которой игроки играют больше чем три сезона в одной команде. Об этом можно говорить очень много.

- Еще один вопрос. И вы, и Есмантович (генеральный директор клуба) говорите о том, что арена ЦСКА уже морально и физически устарела. Вы ведете переговоры об "Арене легенд", которая со следующего сезона станет новейшей в Москве?

- Переговоры в каком качестве?

- О выступлении на ней ЦСКА, когда Арена будет построена.

- Нет, не ведем.

- И не вели никогда?

- Официально – нет.

Сергей Федоров. Фото: ИТАР-ТАСС

- Вы много говорили о расставании с Алексеем Морозовым. Сейчас все-таки ситуация изменилась, он завершил карьеру. Получается, ЦСКА для него оказался последним клубом. Теперь уже, наверное, можете сказать какие-то другие слова, помимо того, что не получилось сработаться?

- Нет, Алексей – профессионал по уровню. Как я уже сказал, спортивные причины были, определенные задачи и понимание и у игрока, и у тренера. К сожалению, что-то не срослось, не получилось.

- Морозов собирается прощальный матч проводить. Сыграете, если позовет?

- С удовольствием.

Послесловие: отметим, что ЦСКА, хоть и не будет играть на "Арене легенд", но от планов по строительству нового ледового дворца не отказался. Арену "красно-синих" во Мневниках построят в течение 3-5 лет, в настоящее время определяется место для строительства дворца.