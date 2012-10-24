Столичные армейцы одержали победу над братиславским "Слованом"

Фото: ИТАР-ТАСС

В Братиславе на "Словнафт Арене" состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между московскими армейцами и местным "Слованом". Победу со счетом 3:2 одержали гости.

Матч состоялся накануне поздно вечером. Основные события игры произошли в первых двух периодах. В первом игровом отрезке подавляющее преимущество имел ЦСКА. Хоккеисты столичного клуба забросили две шайбы, причем оба гола были забиты при игре в равных составах, сообщает "Р-Спорт".

Во втором периоде инициативой владели хозяева. Две шайбы Любомира Вишновски и Мирослава Шатана могли бы сделать счет ничейным, но в промежутке между словацкими голами отличился Яков Рылов. Его гол стал победным для ЦСКА.

Отметим, что двумя голевыми передачами отметился форвард армейцев Александр Радулов.

После этой победы ЦСКА набирает 34 очка и остается на четвертом месте в Западной конференции. Следующий матч "красно-синие" проведут 25 октября в Праге против "Льва".