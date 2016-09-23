ЦСКА проиграл "Йокериту" в выездном матче КХЛ

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

ЦСКА проиграл финскому "Йокериту" в выездном матче КХЛ. Основное время закончилось со счетом 2:2, в серии буллитов сильнее оказались финны.

"Армейцы" открыли счет уже на первой минуте матча – отличился Александр Попов, но в конце первого периода хозяевам удалось сравнять счет. Во второй двадцатиминутке ЦСКА опять вышел вперед, но финнам вновь удалось отыграться.

Исход игры не решился и в овертайме, командам пришлось определять сильнейшего в серии буллитов. Победным для хозяев стал бросок Сакари Салминена.

Несмотря на поражение, ЦСКА сохранил за собой первую строчку в турнирной таблице.