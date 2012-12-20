Подмосковный "Атлант" проиграл магнитогорскому "Металлургу"

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Подмосковный "Атлант" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил магнитогорскому "Металлургу". Хет-триком отметился лучший снайпер прошедшего чемпионата мира Евгений Малкин.

В первом периоде команды обменялись шайбами, на гол Глухова гости ответили точным выстрелом Малкина.

Интересно, что вторая десятиминутка прошла почти по тому же сценарию - Глухов забил, а Малкин снова сравнял счет. Но в конце периода Энгквист вывел хозяев льда вперед.

В третьем периоде инициативу прочно захватил "Металлург". С интервалом в несколько секунд сразу две шайбы влетели в ворота Худобина - Ходжмэн сравнял счет, а Мозякин вывел "Металлург" вперед. "Атлант" пытался спасти матч, заменив вратаря шестым полевым игроком, но эффект был обратным - Малкин поразил пустые ворота и установил окончательный счет в матче - 5:3.

"Атлант" терпит третье поражение подряд и остается на 12-й строчке Западной конференции.