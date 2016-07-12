В Москве пройдет вечеринка для избранных Block Party

Фото предоставлено организаторами

16 июля в Москве пройдет традиционная летняя вечеринка Jameson Block Party, на которой будет все – спортивные состязания, музыкальные выступления, игры на свежем воздухе и вкусная еда.

Посетителей вечеринки ждет встреча с друзьями, чемпионат по стритболу, соревнования по арм-рестлингу, мясо на гриле и американский ретро-фургон с сэндвичами и салатами Foody, напитки и коктейли. Организаторы уверены, ежегодный слет братства JBP обернется самой куражной вечерней историей. На Block Party будет действовать местная валюта, которую можно потратить в баре или пустить на сувениры.

Саундтреком этого вечера станет британский дуэт Snakehips – музыканты соединяют лучшее из хип-хопа 1990-х, диско 1980-х и соула 1970-х годов, чтобы на выходе получить пьянящий пунш из музыки, которая всегда к месту на танцполе.

Также в музыкально меню – Оливер Ли и Джеймс Картер, записавшие ремиксы на The Weeknd, Banks и Wild Belle, а также Krept & Konan и Касио Krept Джонсон и Карл Konan Уилсон. Парни заработали славу благодаря каверам на Jay Z, Канье, Дрейка и Лил Уэйна.