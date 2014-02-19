Актеры из "Солдат" поздравят защитников Отечества в Измайловском парке

Фото: m24.ru

Защитников Отечества в Измайловском парке будут 23 февраля поздравлять звезды сериала "Солдаты". В зоне отдыха откроется фотовыставка "Герои нашего времени", на которой можно будет познакомиться с жителями района, всегда готовыми прийти на помощь соседям. Участникам выставки актеры "Солдат" вручат памятные призы.

Звезды сериала поделятся рассказами о работе в кино, смешными и интересными подробностями актерского ремесла. За музыкальную часть праздника отвечать будет группа "Конец фильма", которая сыграет знаменитый саундтрек "Солдат". Также в программе примут участие актеры Высшей лиги КВН и команда черлидеров - они покажут акробатические трюки.

Узнать поподробнее о подвигах героев района можно будет, ознакомившись с историями, которые представят на выставочных стендах. Для самых маленьких гостей праздника проведут творческие занятия и предложат создать шедевры на тему "Мой папа - герой".

Развлекательная программа включит в себя и еще одну зрелищную составляющую: так, на специальной трассе пройдут показательные заезды радиоуправляемых моделей. Профессионалы покажут танковый бой на масштабных копиях реальной техники, а также гонки внедорожников.

Праздник пройдет с 13.00 до 16.00.