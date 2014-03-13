Творческие мастер-классы организуют в Коломенском, Измайлово и Люблино

Фото: ИТАР-ТАСС

Для гостей Коломенского, Измайлово и Люблино организуют индивидуальные мастер-классы по изготовлению кукол, поясов по старинным технологиям качества, орнаментальному вязанию, лепке народных игрушек, графике и живописи в различных техниках.

В художественной студии "Краски истории" познакомят с жанрами изобразительного искусства, техниками живописи, рисунка на пленэре, зарисовкой натюрморта с натуры, лепкой из красной глины. В мастерской "В мире искусства" также помогут освоить техники рисования. Эти мастер-классы проведут в Коломенском и Измайлово.

"В ходе занятий можно освоить жанр натюрморта, написать портрет и с помощью нескольких техник создать пейзажный рисунок. Кроме того, есть уникальная возможность самостоятельно расписать декоративную керамическую тарелочку с изображением "жемчужины" Коломенского – Церкви Вознесения, и создать свой собственный шедевр", - отметили в департаменте культуры Москвы.

В мастерской "Параскева" научат создавать народные игрушки из ткани и лыка. Здесь же пройдут мастер-классы по ручному ткачеству (ткачество на дощечках, на бердышке, на спице) и плетению поясов.

Кроме того, запланированы вкусные мастер-классы по росписи рождественских пряников-козуль, занятия по изготовлению пасхальных яиц-писанок и по северному орнаментальному вязанию.

Записаться на мастер-классы можно по телефону 8 (499) 614 20 83.