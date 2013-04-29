Пропавшие сокровища Москвы: бриллианты, золото и библиотеки

Фото: ИТАР-ТАСС

Ровно 13 лет назад Германия передала России фрагменты подлинной Янтарной комнаты. Шедевр искусства XVIII века исчез во время Великой Отечественной войны. Она была создана мастером Андреасом Шлютером для прусского короля Фридриха I, а позже его сын отправил ее Петру I в Санкт-Петербург в 1717 году. Во время Великой Отечественной войны немцы вывезли янтарный кабинет из Екатерининского дворца, он некоторое время выставлялся в Королевском замке Кенигсберга, а незадолго до штурма города советскими войсками комнату разобрали, упаковали в ящики и спрятали. Больше сокровища никто не видел.

Поиски были начаты сразу после войны и продолжаются до сих пор. В 2003 году Янтарная комната была полностью восстановлена, однако настоящие искатели сокровищ не сдаются до сих пор. Клады разыскивают по всей стране и за ее пределами. Сетевое издание М24.ru решило выяснить, чем могут поживиться кладоискатели на московской земле.

Фото: ИТАР-ТАСС

Пожалуй, одним самым известным и старинным кладом столицы остается библиотека Ивана Грозного. Считается, что легендарная коллекция книг и документов была утеряна или спрятана царем. По легенде, библиотеку веками собирали византийские правители, а в Москву ее привезли в качестве приданого царевны Софьи Палеолог, которую выдали замуж за князя Ивана III. Чтобы защитить от частых пожаров, библиотеку хранили в подвалах, а при князе Василии III все манускрипты перевели на русский язык. Предполагается, что библиотека исчезла в конце XVI века, когда Иван Грозный якобы перевез ее в Александровскую слободу. Ее до сих пор разыскивают в Кремле, Коломенском, Вологде и в других местах.

Еще один знаменитый клад – Владимирские Золотые ворота. Они были построены в 1164 году и являлись главным въездом во Владимир. Ворота были покрыты листами меди с толстым слоем позолоты. Исчезли они в феврале 1238 года, когда к городу подошли татаро-монголы. Кладоискатели предполагают, что они находятся на дне реки Клязьмы в Московской или Владимирской областях. Кроме того, их разыскивают возле подмосковной деревни Сороково. Владимирские золотые ворота внесены ЮНЕСКО в реестр утраченных человечеством ценностей.

Фото: ИТАР-ТАСС

Так называемый "Тушинский клад" ищут в Москве еще с XVII века. По легенде, сокровища припрятал Лжедмитрий, после свержения которого, казна недосчиталась 300 тысяч рублей. Считается, что его сокровища стоит искать в районе будущего стадиона "Спартак" в Тушино или в подвалах Успенского собора Кремля. Смутное время вообще оказалось богатым на захоронение ценностей – еще одним не найденным считают клад Сигизмунда III. После восстания 1611 года польский король отправил 923 подводы с сокровищами по Смоленской дороге на Можайск, однако они так и не доехали до пункта назначения. Исследователи полагают, что искать драгоценности, золото и серебро надо возле Можайска или в окрестностях Апрелевки.

К этому же времени относят и клад Марины Мнишек. Считается, что он спрятан в Маринкиной башне в Коломенском кремле. Жена двух Лжедмитриев провела там в заточении больше года. При этом она хранила драгоценности, которые дарили ей многочисленные любовники и мужья, а во время побега часть из них могла оставить. Также есть версия, что она зарыла их в 25 верстах от Коломны.

Фото: ИТАР-ТАСС

Не меньше ищут и знаменитый клад Наполеона – награбленные сокровища, которые он якобы хотел вывезти из Москвы в 1812 году. Предполагается, что его добыча составила 18 пудов золота, 325 пудов серебра, а также бесчисленное количество церковной утвари, драгоценных камней, старинного оружия и посуды. Историки пишут, что при императоре всегда было два обоза: "золотой" с драгоценностями из Кремля и "железный" – с коллекцией древнего оружия. Отступая, Наполеон приказал не отдавать русским награбленное, а прятать его. По дороге из Москвы до Смоленска нередко находили сокровища, но где остается большая часть награбленного, пока не известно.

В Подмосковье продолжаются поиски еще одного клада 1812 года – сокровищ графа Ростопчина. В 37 километрах от Москвы в то время находилась его усадьба, которую называли маленьким Версалем. Дорогой фарфор, картины, скульптуры и другие произведения искусства он свозил сюда со всей Европы. Усадьбу граф сжег при подходе французской армии, однако у современников закрались сомнения, что сокровища могли сгореть. В 1980-х годах на территории поместья обнаружили подземные ходы, но их сразу засыпали из соображений безопасности. Поэтому серьезных поисков там так и не велось.

Фото: ИТАР-ТАСС

А в самом центре Москвы никак не могут найти огромный бриллиант легендарной Соньки Золотой Ручки. По легенде, преступница спрятала его в самоваре, который схоронила возле Хитрова рынка. Также считается, что большую часть награбленного она прятала на чердаках и в подвалах домов, но многие из драгоценностей еще не найдены.

В общем, вариантов для кладоискателей в Москве и окрестностях более, чем достаточно. Однако стоит помнить, что по закону находки необходимо делить пополам с владельцем земли, на которой они сделаны. При этом, если найденные сокровища являются памятниками культуры или истории, то половину себе забирает государство.

Марина Чуркина