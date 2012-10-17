Фото: ИТАР-ТАСС

С 18 октября по 2 ноября в Москве пройдет фестиваль Italian Week. Это первый масштабный фестиваль итальянской еды и культуры в фотографиях и событиях.

"Фестиваль придуман от большой любви к Италии и посвящается всем, кто неравнодушен к этой изумительной стране. Организаторы выходят за рамки привычных туристических маршрутов и отправляются на поиски первоисточника итальянского блаженства – вкусной еды. Из города в город, из региона в регион – производство еды в фотографиях, и фестиваль – в событиях, вплоть до бесплатных курсов итальянского", - сообщают организаторы.

Основной мероприятия стал фотопроект Светланы Приваловой об итальянском производстве продуктов питания. Она полгода путешествовала по Италии и снимала то, что спрятано от туристов. Паста, кофе, граппа, вино, тосканский хлеб, пицца – зрители смогут увидеть, как делаются знаковые для Италии продукты.

Помимо фотовыставки, участники фестиваля смогут принять участие в неделе бесплатных уроков итальянского языка, мастер-классах по итальянской кухне и лекциях по культуре страны.

Все мероприятия проводятся бесплатно. Программу фестиваля можно сказать на его официальном сайте.