10 июня 2017, 18:22

В мире

Папа Римский подарил президенту Италии русскую икону‍

Фото: ТАСС/Giuseppe Ciccia/Pacific Press/BI/BarcroftMedia

Папа Римский Франциск подарил русскую икону с изображением апостолов Петра и Павла президенту Италии Серджо Маттарелле во время визита в Рим, сообщает агентство askanews.

Подаренный образ выполнен неизвестным мастером в XVII–XVIII веках. В ответ папа Римский получил от итальянского лидера изысканную серебряную застежку для ризы.

Понтифик встретился с Маттарелле в президентском Квиринальском дворце. Папа Франциск приехал туда на синем Ford Focus в сопровождении небольшого кортежа. После приветственной церемонии глава Римско-католической церкви и президент Италии провели переговоры.

Визит папы в Рим – это ответный шаг после посещения президента Италии Ватикана в 2015 году.

