В Испании родился первый ребенок с микроцефалией из-за вируса Зика

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В Испании родился первый ребенок с микроцефалией, вызванной вирусом Зика, сообщает газета "Эль Паис".

У матери ребенка вирус диагностировали после путешествия по Латинской Америке.

По данным Министерства здравоохранения Испании, к середине июля в стране зафиксированы более 180 случаев заражения вирусом Зика, 24 из них – у беременных женщин.

Во всех случаях люди, у которых диагностировали лихорадку, вернулись в Испанию из зарубежных поездок.

Лихорадка Зика – инфекционная болезнь обезьян, иногда передается человеку через комаров или половым путем. Болезнь характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин – он вызывает у плода микроцефалию с вероятными тяжелыми поражениями мозга.

С начала эпидемии 16 случаев передачи вируса половым путем отмечено уже в девяти странах: Аргентине, Чили, Новой Зеландии, США, Франции, Италии, Канаде, Перу, Португалии. Общее число пострадавших в странах Американского региона составляет более 256 тысяч человек, в том числе 7987 – с лабораторно подтвержденным диагнозом.