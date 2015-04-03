Иран достиг соглашения с "большой шестеркой" по ядерной программе

Фото: ТАСС

"Большая шестерка", куда входит и Россия, достигла соглашения с Ираном по ядерной программе этого государства. Стороны подписали "дорожную карту" урегулирования вопроса по иранскому "мирному атому", сообщает телеканал "Россия".

Иран согласился сократить объемы потребляемого урана, а завод в городе Натанза останется единственным предприятием по обогащению урана в этой стране.

Кроме того, Иран откажется от производства оружейного плутония в Араке. В свою очередь, международное сообщение поможет Ирану с утилизацией отработанного ядерного топлива.

Инспекторы МАГАТЭ смогут беспрепятственно посещать любые объекты, имеющие отношение к иранской ядерной программе. В числе этих объектов оказались подземный завод Фордо и урановые рудники. Две трети иранских центрифуг по обогащению урана будут перенесены в специальное хранилище.

Россия будет поставлять Ирану ядерное топливо и забирать отработанный материал со всех иранских ядерных реакторов.

Кроме того, с Ирана будут сняты санкции. Ожидается, что это произойдет до 30 июня. Таким образом, Иран снова сможет приобретать зарубежное оружие, а на территории государства начнут работу международные платежные системы.