"Хрустальный бал" в честь Валентина Гафта пройдет в столице

В Москве прошел "Хрустальный бал" в честь Валентина Гафта

10 ноября на сцене театра имени Вахтангова состоится творческий вечер в честь актера театра и кино, народного артиста России Валентина Гафта, сообщает ТАСС

Организатором праздника выступает театральная премия "Хрустальная Турандот". По сложившейся традиции своим победителям организаторы премии устраивают "Хрустальные балы". Их героями были, в частности, актрисы Юлия Борисова, Мария Аронова, Инна Чурикова, актер Владимир Зельдин, писатель-сатирик Михаил Жванецкий, худрук "Ленкома" Марк Захаров, глава Театра сатиры Александр Ширвиндт. Теперь с бенефисом выступит Валентин Гафт.

На бенефисе Гафта также выступят Инна Чурикова, Елена Камбурова, Александр Ширвиндт.