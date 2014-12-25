Выезд на трассу М-11 в Химках построят в следующем году - "Автодор"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Выезд с улицы Библиотечной на трассу М-11 в районе Левобережный в Химках построят в следующем году. Об этом M24 сообщили в пресс-службе ГК Автодор. Однако съезд должен пройти по территории гаражного кооператива, который не хотел отдавать землю под строительство дороги. Однако компромисс уже почти найден, заверили в госкорпорации.

Напомним, в редакцию M24.ru обратились читатели, проживающие в Левобережном районе Химок. Они рассказали, что после открытия участка скоростной трассы М-11 "Москва – Санкт-Петербург" они практически лишились возможности доехать до столицы. Основным способом въезда в мегаполис была улица Пожарского, по которой можно было попасть на улицу Дыбенко, расположенную уже за МКАД, в Москве. Этот проезд сохранялся при строительстве Бусиновой развязки, но после запуска трассы проезд был перенаправлен - теперь он ведет с трассы М-11 на внешнюю сторону кольцевой автодороги.



"Для выхода из ситуации планировалось построить новый съезд. По нему можно было бы с улицы Библиотечная попасть на М-11, а с нее уже на Дыбенко, - пояснили жители Химок. - Однако в итоге, трассу открыли, а съезд так и не построили"

Как объяснили M24.ru в пресс-службе "Автодора", съезд должен частично проходить по земельном участку, принадлежащему гаражному кооперативу. Для строительства необходимо “изъять земельный участок площадью 2101 кв м, а так же 24 капитальных гаража, три некапитальных и одно техническое помещение”, - объяснили в пресс-службе.

По словам представителя "Автодора", собственники изначально не хотели, чтобы дорогу прокладывали через их участки, но сейчас выход найден. В свою очередь, председатель кооператива рассказал, что владельцы хотели получить компенсацию за свою собственность.

В "Автодоре" добавили, что компромиссное решение уже практически найдено и в следующем году съезд обязательно построят.