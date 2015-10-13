В Гостином дворе стартует "Неделя моды в Москве. Сделано в России"

Фото: m24.ru / Игорь Иванко

13 октября показом новой коллекции Валентина Юдашкина открывается 34-ая "Неделя моды в Москве. Сделано в России", в рамках которой пройдут показы более чем 30 дизайнеров. Первым и традиционно открывающим шоу Недели моды в Москве станет показ Валентина Юдашкина, за неделю до этого презентованный в Париже, который предстанет для России в новой концептуальной стилистике. В основу новой коллекции легли идеи современного линеарного искусства, в котором главная роль принадлежит линиям, четко очерчивающим объемы и контуры, формы и элементы изображения. Источником вдохновения для кутюрье при создании коллекции нового сезона послужили яркие графичные работы таких современных художников, как Гари Питерсен, Джефф Слейтер и Сара Хьюс. Закроет Неделю моды Юлия Янина с первым кутюрным показом в Москве.

Хедлайнерами Недели выступят Александр Арутюнов, Виктория Андреянова, Наталья Гарт и бренд Оли Калаевой и Тамары Мелкумян THE REBEL. Свежее, молодежное и яркое fashion-движение Недели моды создадут такие дизайнеры, как Даниил Анциферов, Елена Пискулина из Екатеринбурга, Антон Лисин, уже продающийся в Opening Ceremony, и Dover Street Market, Артем Шумов и бренд Sorry, I am not. Также в рамках Недели будет представлен классический ее состав: дизайнер Лиза Романюк и Галина Васильева, Алина Асси, Мария Шошева, Елена Теплицкая, Сергей Сысоев и многие другие. В числе международных участников: белорусский бренд ELEMA с новой коллекцией дизайнера Ивана Айплатова и европейский меховой бренд Manzari Luxury Furs.