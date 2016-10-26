Форма поиска по сайту

26 октября 2016, 12:00

Число машин с мигалками для руководства Госдумы увеличили в полтора раза

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Число автомобилей в Госдуме, на которые можно устанавливать мигалки, увеличили в полтора раза. Соответствующий указ подписан Владимиром Путиным и опубликован на интернет-портале правовой информации.

Таким образом, внесены изменения в указ от 19 мая 2012 года. Документ разрешал Госдуме устанавливать спецсигналы на восемь транспортных средств. Теперь количество машин, на которые можно ставить "мигалки", увеличилось до 12.

Право выбора конкретного автомобиля, на который можно поставить мигалку, закреплено за руководителем того госоргана, которому предоставлена квота. Следовательно, решать, кому именно достанутся четыре дополнительные мигалки Госдумы, будет ее председатель Вячеслав Володин.

