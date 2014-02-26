Госкомпании обязали публиковать информацию о своих закупках

Фото: ИТАР-ТАСС

Госкомпании и естественные монополии обязали публиковать информацию о своих закупках. Госдума в среду приняла в третьем чтении соответствующие изменения в закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Документ уточняет перечень органов управления акционерного общества, наделенных полномочием утверждать положение о госзакупках.

Так, в частности, положение о закупке утверждается советом директоров или наблюдательным советом акционерного общества (АО) в случае, если заказчиком выступает АО.

Право госзакупки также утверждается коллегиальным исполнительным органом общества или при его отсутствии собранием акционеров. Это возможно при условии, когда уставом АО предусмотрено осуществление функций совета директоров общим собранием акционеров общества.

Если заказчиком выступает ООО, то положение о закупке утверждается общим собранием участников общества.