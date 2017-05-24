Форма поиска по сайту

24 мая 2017, 13:07

Организаторам "групп смерти" будет грозить до 6 лет лишения свободы

Госдума приняла во втором чтении закон о введении уголовной ответственности за склонение детей к суициду, создание так называемых "групп смерти" в соцсетях и вовлечение детей в смертельно опасные игры. Максимальное наказание за эти преступления составит до шести лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.

Согласно законопроекту, за склонение к совершению самоубийства или содействие к нему предусмотрено наказание в виде шести лет лишения свободы. Если организатор такой деятельности добровольно прекратит ее и будет активно помогать в раскрытии и пресечении подобных преступлений, то его могут освободить от уголовной ответственности.

Также уголовное наказание устанавливается за вовлечение подростков в смертельно опасные игры: "трейнсерфинг" (проезд на крыше поезда), "зацепинг", "руфинг" (незаконное проникновение на крыши высотных зданий) и другие. Организаторам таких игр грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Третье окончательное чтение законопроекта может пройти 26 мая.

Закон о наказании за склонение к суициду был внесен в Госдуму в начале марта вице-спикером палаты Ириной Яровой. По ее словам, документ даст реальную возможность для сохранения и спасения жизни детей.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что непредсказуемость появления новых способов склонения к самоубийству привела к тому, то подобные случаи оказались вне уголовно-правовой оценки, а соответственно и вне соответствующих мероприятий правоохранителей.

