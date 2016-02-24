Компенсации пострадавшим от аварий на опасных объектах будут увеличины

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Госдума во втором чтении приняла законопроект, предусматривающий увеличение размера страховых выплат пострадавшим от аварий на опасных объектах, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Так, предельная сумма возмещения имущественного ущерба физическим лицам возрастает с 360 до 500 тысяч рублей, юридическим – с 500 до 750 тысяч рублей. Минимальный размер компенсаций множеству потерпевших увеличивается с 10 до 50–100 миллионов рублей.

Это касается, в особенности, угольных шахт, где разработка декларации промбезопасности не предусмотрена. Если число потерпевших превышает 50 человек, владелец предприятия должен выплатить не менее 100 миллионов рублей.

Введение таких мер во многом спровоцировала трагедия 2013 года, когда на шахте "Воркутинская" произошел взрыв, в результате которого погибли 19 рабочих. Страховые выплаты, назначенные на тот момент, составляли 10 миллионов рублей, что оказалось недостаточным, учитывая потребность в компенсации по 2 миллиона рублей на каждого погибшего.

Сейчас хозяева угольных шахт не могут заключать договор обязательного страхования на сумму более 10 миллионов рублей, поскольку закон не обязывает их разрабатывать декларацию промбезопасности.

Новым законом также предусмотрено упрощение самого процесса выплачивания компенсации. Кроме того, расширен перечень лиц, обладающих правом на получение выплат в случае смерти пострадавшего. К ним относятся: супруги, родители, дети, или лица, у которых погибший находился на иждивении.

Закон обязывает обеспечивать потерпевших свободным доступом к информации о договоре обязательного страхования со страхователем.Также внесены уточнения в список страхователей в многоквартирных домах, поскольку раньше возникало много проблем с определением ответственного лица.