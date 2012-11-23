Госдума приняла федеральный бюджет на 2013 год

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2013 год. По прогнозу, объем ВВП составит 66,5 триллионов рублей, а уровень инфляции не превысит 5,5 процента.

В 2014 и 2015 годах ВВП составит около 74 триллионов и около 83 триллионов соответственно, инфляция – не более 5 процентов.

При этом цена на нефть будет равна 97-104 долларам за баррель, пишет газета "Ведомости".

По закону, доходы в 2013 году составят 12,87 триллионов рублей, расходы -13,38 триллионов. А дефицит бюджета будет равен 521,42 миллиарда рублей, или 0,8 процента от ВВП.

Финансировать дефицит бюджета будут за счет госзаимствований и средств от приватизации федеральной собственности. На 2013 год предусмотрены заимствования на внешнем рынке в сумме более 7 миллиардов долларов, и более 1,2 триллионов рублей – на внутреннем рынке.

Нормативная величина Резервного фонда равна 7 процентам ВВП. После достижения этой величины не менее половины дополнительных нефтегазовых доходов могут быть направлены в Фонд национального благосостояния. Оставшиеся средства направят на финансирование инфраструктурных и других приоритетных проектов.

Резервный фонд по итогам 2013 года должен составить более 3 триллионов рублей, по итогам 2014 года – 3,8 триллионов рублей, 2015 года – 4,7 триллионов. Величина Фонда национального благосостояния на конец 2013 года должна составлять около 2,8 триллионов рублей.

В ходе заседаний думских комитетов и комиссий в проект бюджета были внесены 163 поправки. При этом 205 поправок были отклонены.

Принятыми поправками депутаты перераспределили более 170 миллиардов рублей. В частности, дополнительные средства выделены на субсидии общественным организациям инвалидов и иным некоммерческим объединениям, некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов в сфере культуры, на увеличение фундаментальных прикладных научных исследований, на субсидии регионам для строительства физкультурно-оздоровительных комплексов и строительство бассейнов при вузах Минздрава.

Кроме того, увеличены ассигнования на создание и запуск системы учета правовой статистики Генеральной прокуратуры, на предоставления кредитов на реализацию программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах, на господдержку отраслей экономики в связи с вступлением России в ВТО.