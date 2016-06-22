Материнский капитал начнут выдавать в электронной форме

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Россияне смогут получать материнский капитал не только в бумажной форме, но и в электронном виде. В среду депутаты в третьем окончательном чтении приняли соответствующий закон.

Закон разработали в связи с указом президента об увеличении к 2018 году до 70 процентов доли граждан, которые получают государственные и муниципальные услуги, передает Агентство "Москва".

Услуга будет оказываться гражданам через уже действующий Единый портал госуслуг и через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Поэтому дополнительных затрат не потребуется.

Закон внесли в Госдуму правительство России в середине мая текущего года. Материнский капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 по 2018 годы включительно родился или был усыновлен второй ребенок либо третий ребенок или последующие дети, если при рождении или усыновлении второго ребенка право на получение этих средств не оформлялось.