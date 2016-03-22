Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 марта 2016, 21:03

Политика

Госдума расширила список наркотических веществ для применения в ветеринарии

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, расширяющий перечень психотропных и наркотических препаратов, разрешенных к использованию в ветеринарии, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Это позволит использовать в ветеринарии наркотические и психотропные вещества, внесенные в списки II и III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России. К таким веществам, в частности, относятся кокаин, кодеин и морфин.

Сейчас в ветеринарии разрешено использовать крайне ограниченный перечень подобных препаратов. Данная ситуация осложняет жизнь ветеринарных организаций, поскольку альтернативы наркотическим средствам и психотропным веществам, указанным в перечне, не имеется.

А эффективность разрешенных препаратов иногда недостаточна для облегчения состояния животного в крайне тяжелых случаях в хирургии, при поддерживающей терапии в случае онкологических заболеваний, в качестве противошоковой терапии при травмах различного генеза.

Отмечается, что закон вступит в силу через 10 дней после официальной публикации.

Ссылки по теме


Сайты по теме


Госдума законы закон клиники ветеринария

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика