"Вечерняя Москва" о нецензурных словах, субсидиях и "Красном Ленине"

Фото: Москва 24

В свежем выпуске газеты "Вечерняя Москва" читайте о списке нецензурных слов, субсидиях для некоммерческих организаций и продаже на аукционе "Красного Ленина" Энди Уорхола.

Госдуму попросили составить список нецензурных слов

Стало известно, что история с принятием Госдумой закона о штрафах за нецензурную брань в эфире и печатных изданиях получила продолжение.

Не возражая в принципе против этого закона, в правительстве РФ попросили парламентариев уточнить, какие именно выражения они считают бранными. Парламентарии сделали вид, что не понимают, о чем идет речь, и приняли следующую позицию: наше дело, дескать, принимать законы, а решать вопрос, что является матерщиной в могучем и великом русском языке, а что нет, должны специалисты по лингвистике.

Напомним, принятый в третьем чтении закон о мате предусматривает, как сказано сухой букой закона, штраф за "изгототовление или распространение продукции СМИ, содержащей мат". Для журналистов и рядовых корреспондентов, из уст которых срываются матерные выражения, штраф устанавливается в размере от 2 до 3 тысяч рублей. Для выпускающих редакторов, которые несут прямую ответственность за все, что происходит в студии или редакции, — от 5 тысяч до 20 тысяч рублей с конфискацией, а для телеканалов и редакций печатных СМИ — от 20 тысяч до 200 тысяч рублей.

Некоммерческие организации смогут получить субсидии

Со вчерашнего дня и до 19 апреля социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) могут подать заявку на получение субсидий из городского бюджета. Информация о порядке предоставления субсидий размещена на сайте Комитета общественных связей города — www.kos.mos.ru. Напомним, что правительство столицы приняло решение оказать финансовую поддержку социально ориентированным НКО.

В комитете отмечают, что финансовые средства будут выделяться по таким приоритетным направлениям, как "Милосердие и забота", "Дети Москвы", "Московское наследие", "Развитие добровольчества и благотворительности", "Согласие и взаимодействие", "Экология" и "Наш город". Решение о финансировании будет принимать совет, куда вошли эксперты некоммерческого сектора.

Ученые готовят прибор для исследования рака

Как сообщает префектура Зеленоградского административного округа, нанотехнологический центр округа будет вести разработку новейшего секвенатора ДНК. С помощью этого прибора можно проводить индивидуальное исследование и лечение раковых и наследственных генетических заболеваний.

Устройство позволит точечно воздействовать на заболевание, а также подбирать максимально эффективные лекарства путем создания индивидуальных препаратов. Разработка прибора будет вестись совместно с американскими учеными. По мнению разработчиков, на изготовление секвенатора уйдет три-четыре года.

"Красный Ленин" опального олигарха ушел с молотка

Вчера опальный российский олигарх Борис Березовский продал на аукционе работу Энди Уорхола — тиражный отпечаток "Красный Ленин", выручив за нее 202 тысячи долларов. Эксперты утверждают, что Березовский очень удачно сбыл изображение вождя. "Красный Ленин" — это не уникальное полотно, и изначально предполагалось, что оно уйдет за 45–75 тысяч долларов. Стоимость работы могла подскочить из-за того, что владельцем ее был сам Березовский.

Как утверждают британские СМИ, Березовский решил расстаться с "Лениным", чтобы расплатиться с кредиторами и оплатить судебные издержки. Не так давно, осенью прошлого года, миллиардер проиграл в лондонском суде дело против другого российского олигарха — Романа Абрамовича. Издержки хозяина "Челси" составили 35 миллионов фунтов стерлингов. Этот громкий, растянувшийся на месяцы процесс английские юристы назвали самым дорогим в истории британского правосудия.

Другие материалы газеты "Вечерняя Москва"