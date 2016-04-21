Власти хотят привязать зарплату начальников к окладу подчиненных

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает зависимость зарплат руководителей госучереждений от средней зарплаты сотрудников, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Таким образом, власти смогут устанавливать предельные соотношения окладов начальника и рядового работника.

Сейчас максимальное соотношение зарплат составляет от одного до восьми. Норма учитывается только для руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров и сотрудников федеральных госучреждений и унитарных предприятий.

Предлагается распространить ее на государственные внебюджетные фонды РФ, территориальные фонды ОМС, государственные и муниципальные учреждения и унитарные предприятия. Если зарплата руководителя будет сильно завышенной по сравнению с рядовыми работниками, ему может грозить увольнение.

Кроме того, предлагается публиковать в интернете на официальных сайтах информацию о среднемесячной зарплате начальника.