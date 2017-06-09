Форма поиска по сайту

09 июня 2017, 16:55

Политика

Госдума поддержала поправку об очередности сноса домов по программе реновации

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Госдума приняла поправку, согласно которой по программе реновации сначала будут сносить дома с большим износом, после – с меньшим. Об этом сообщает "Интерфакс".

Поправки приняли при рассмотрении законопроекта о реновации столичного жилфонда во втором чтении. Таким образом, очередность будет определяться по техническому состоянию домов. Авторами поправки стали депутаты, входящие в руководство палаты, в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы не хотим, чтобы люди оказались в ситуации аварийного жилья. Потому что аварийное жилье расселяется по другой программе и по другим правилам, которые определены другим законом", – пояснил ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

