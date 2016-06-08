Госдума разрешила увеличить единовременную выплату из маткапитала

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, увеличивающий выплату из маткапитала, сообщается на сайте ГД.

Согласно тексту правового акта, семьи, в которых второй или последующие дети родились или родятся до 30 сентября этого года, смогут получить единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей (раньше было 20 тысяч) из материнского капитала. Подать заявление можно не позднее 30 ноября этого года.

Также депутаты приняли в первом чтении законопроект о возможности выдачи сертификата на маткапитал в форме электронного документа. Сейчас он выдается в Пенсионном фонде после подачи пакета документов.

Ранее вышел президентский указ, предусматривающий создание нормативной базы для взаимодействия ПФР с многофункциональными центрами предоставления гоcуслуг в электронном виде без дублирования документов.

Материнский капитал – действующая в России с 2007 года мера поддержки семей, в которых родился второй или последующий ребенок. Сейчас размер сертификата составляет чуть больше 453 тысяч рублей. Их можно использовать на улучшение жилищных условий, на получение образования одного или всех детей, а также в качестве увеличения накопительной части пенсии для мам.

Также деньги могут быть потрачены на социальную адаптацию и реабилитацию детей-инвалидов. Соответствующий закон вступил в силу 1 января и будет касаться как родных, так и усыновленных детей.