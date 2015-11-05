Комитет Госдумы поддержал законопроект о заморозке пенсионных накоплений

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал депутатам нижней палаты парламента принять в первом чтении законопроект, который предлагает заморозить формирование пенсионных накоплений, сообщает "Интерфакс".

Законопроект обяжет Пенсионный фонд России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2016 году, исходя из полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

Госдума рассмотрит законопроект 13 ноября.

Отмечается, что реализация законопроекта не уменьшает объем пенсионных прав застрахованных лиц 1967 года рождения и моложе, поскольку размер в 16 процентов индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняется.

Определение величины индивидуального пенсионного коэффициента будет проводиться, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

Ранее на инвестиционном форуме "Россия зовет!" Владимир Путин заявлял, что накопительная часть пенсии не отменяется.

Напомним, правительство продлило на 2016 год мораторий на накопительные пенсионные взносы. Как отметил Владимир Путин, решение о "заморозке" пенсии было принято из-за необходимости сбалансировать пенсионную систему и гарантировать всем пенсионерам России стабильные выплаты и доходы.

Как сообщало ранее m24.ru, "замороженные" средства, скорее всего, будут направлены в резерв. "Заморозка будет, но соцблоку этих денег не дадут, они пойдут в резерв", – сказал помощник вице-премьера Ольги Голодец Алексей Левченко.